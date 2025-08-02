Akaryakıt zammına isyan: Angola’daki protestolarda ölü sayısı 30'a yükseldi

Angola’da hükümetin akaryakıt fiyatlarını artırma kararının ardından başlayan protestolarda ölü sayısı artıyor. Angola Ulusal Polisi (PNA) Sözcüsü Vekili Komiser Yardımcısı Mateus de Lemos Rodrigues, şimdiye kadar biri polis 30 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rodrigues, güvenlik güçlerinden 10 kişinin de aralarında olduğu toplam 277 kişinin yaralandığını bildirdi. Ayrıca 1515 kişinin gözaltına alındığını ve haklarında yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.

Rodrigues, “Bir kez daha kamu düzenini ve halkın huzurunu tehdit eden bu barbarca eylemleri açıkça reddediyoruz. Savunma ve güvenlik güçlerimiz, her türlü istikrarsızlık girişimine karşı hazırlıklı ve teyakkuzdadır.” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Olayların ardından ulusa seslenen Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço, başkent Luanda’da yaşanan protestoları kınadı. Bu eylemleri “suç teşkil eden davranışlar” olarak nitelendiren Lourenço, yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Güvenlik güçlerinin yasal çerçevede müdahalede bulunduğunu ve kamu düzeninin yeniden sağlandığını vurgulayan Lourenço, adalet ve sağlık kurumlarına teşekkür etti.

ZAM PROTESTOSU NASIL BAŞLADI?

Protestolar, hükümetin pahalı yakıt sübvansiyonlarının baskısını hafifletmek amacıyla dizel fiyatını üçte bir oranında artırma kararının ardından 28 Temmuz’da başkent Luanda’da başlamıştı.

Otobüs ve taksi şoförleri üç günlük grev ilan ederken, minibüs ve taksi birlikleri ücretlere yüzde 50 zam yapmıştı. Protestoların kısa sürede ülke geneline yayılması üzerine güvenlik güçleri sert müdahalede bulundu.