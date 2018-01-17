Tunus Deniz Kuvvetleri'nin, Sfakes kenti açıklarında tekneleri arızalanan 25 kaçak göçmeni kurtardığı bildirildi.
Tunus Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tunus Deniz Kuvvetleri, Sfakes kenti açıklarında, tekneleri kötü hava koşulları nedeniyle arızalanan 25 yasa dışı göçmeni boğulmaktan kurtardı." ifadelerine yer verildi.
Libya, Mısır, Sudan, Bangladeş, Çad, Fas ve Tunus uyruklu göçmenlerin arasında üç yaşında bir çocuğun da yer aldığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, göçmenlerin pazartesi gecesi Libya'nın Zuvara limanından İtalya istikametine yola çıktıklarını söyledikleri aktarıldı.
Tunus sahilleri, geçen ekim ayından itibaren Kuzey Afrika ülkelerinden Avrupa sahillerine ulaşmaya çalışan umuda yolculuk girişimlerine sahne oluyor.
Tunus İçişleri Bakanlığının paylaştığı rakamlara göre, 2017 yılında sadece kasım ayına kadar 7 bin 327 yasa dışı göçmen yakalandı.
Tunus Deniz Kuvvetleri, Sfakes kenti açıklarında bir teknede bulunan 25 yasa dışı göçmeni kurtardı
Tunus Deniz Kuvvetleri'nin, Sfakes kenti açıklarında tekneleri arızalanan 25 kaçak göçmeni kurtardığı bildirildi.
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