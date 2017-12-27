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Akdeniz'de 255 göçmen kurtarıldı

Akdeniz mülteci mezarlığına döndü. 2017 yılı içinde 3 bini aşkın mültecinin yaşamını yitirdiği Akdeniz'de son iki günde 255 mülteci kurtarıldı.

Akdeniz'de 255 göçmen kurtarıldı

3 bini aşkın mülteci 2017 yılında Akdeniz'de yaşamını yitirdi. 

Açlıktan, savaştan daha iyi bir hayat için ülkelerini terkeden onlarca mültecinin umuduna mezar oldu Akdeniz. 

İnsan kaçakçıları fiyatları 400 avroya kadar düşürdü. 

2017'nin son günlerinde facianın eşiğinden dönüldü. Akdeniz'de 25 ve 26 Aralık'ta yapılan operasyonlarda 255 mülteci boğulmaktan kurtarıldı. 

İtalya Sahil Güvenlik komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Avrupa'ya ulaşmaya çalışan mültecileri taşıyan iki küçük kayık ve lastik bot su alarak batmaya başladı. Mülteciler ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldı.

Afrika kökenli 255 mülteci Sicilya Adası'nın Pozzallo Limanı'na götürüldü. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #akdeniz #mülteci
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