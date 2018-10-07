Doğu Akdeniz gün geçtikçe ısınmaya devam ediyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin hukuku hiçe sayarak belirlediği 7 numaralı saha için tartışmalar sürüyor. Uzmanlar konuyu değerlendirdi, ülke sınırlarına dikkat çekti.

Uluslararası hukuku hiçe sayarak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin belirlediği 7 numaralı saha taktiği tepkilere neden oldu.



Emekli Tuğamiral Mehmet Fatih Ilgar, konuyla iligli Aydınlık gazetesine değerlendirmelerde bulundu.



Mavi Balina 2018 tatbikatına da değinen Ilgar, ABD’nin katılımını “Türk Deniz Kuvvetleri’nin imkan, kabiliyetleri ölçüyor, istihbarat alıyor” diye değerlendirdi.



Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Emete Gözügüzelli de değerlendirmeler de bulundu



Rum yönetiminin hukuksuz parselleme ve ruhsat verme işlelerine Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlıkları da tepki gösterdi.



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