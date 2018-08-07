Akdeniz'de sular ısınıyor. Mısır, Fransa ve İngiltere ile birlikte Akdeniz ve Kızıldeniz'de ortak askeri tatbikat başlattı. Amerika ve Suudi Arabistan ile yapılan tatbikatı 2 gün önce sonlandıran Mısır, yeni başlayan tatbikatta gerçek mühimmat kullanıldığını açıkladı.

Akdeniz'de tansiyon yükseliyor. Batı ülkeleri sıcak sularda askeri varlığını arttırırken, Mısır da Fransa ve İngiltere ile birlikte deniz tatbikatlarına başladı.



Amerika, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Kızıldeniz'de yapılan tatbikata Akdeniz de eklendi. Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamada Fransa’nın tatbikatın Akdeniz ayağına katıldığı belirtildi.



Tatbikat kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda ise gerçek mühimmat kullanıldığı duyuruldu.



Fransa Deniz Kuvvetleri bu kapsamında şüpheli gemilerin teftiş edilmesi ve terörist gruplarla mücadele tatbikatları gerçekleştirdi.



İngiltere deniz kuvvetleri ile ise stratejik deniz geçiş bölgeleri, limanlar ve liman dışı bölgelerde savunma teknikleri kapsamında operasyonel bilgi paylaşımı yapacak.



Mısır daha önce Amerika, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Kızıldeniz’de 11 gün süren bir tatbikat yapmıştı. Bu tatbikat ise 2 gün önce sona ermişti.



ulusal.com.tr

