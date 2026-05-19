Akdeniz’de gerilim tırmandı! İsrail askerleri yardım filosuna ateş açtı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki sivil halka insani yardım ulaştırmak hedefiyle Akdeniz üzerinden yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik uluslararası hukuka aykırı müdahalelerine bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgilere göre İsrail askerleri, Akdeniz'in uluslararası sularında ilerleyişini sürdüren filoya ait iki yardım teknesini doğrudan hedef alarak ateş açtı.

TEKNELERDE TOPLAM 3 TÜRK AKTİVİST BULUNUYOR

Silahlı saldırıya uğrayan araçların, Küresel Sumud Filosu bünyesinde görev yapan "Balad al-Sheik" (Girolama) ve "Bayt Ummar" (Elengi) isimli insani yardım tekneleri olduğu bildirildi. Düzenlenen saldırı sırasında "Bayt Ummar" (Elengi) adlı teknede 1, "Balad al-Sheik" (Girolama) adlı teknede ise 2 Türk aktivistin hazır bulunduğu açıklandı. Teknede bulunan kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen sıcak takip ve ateş açılma anlarında, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı aktarıldı.

Saldırıya uğrayan insani yardım filosunun anlık konum verileri ve takip sistemi kayıtları, İsrail askerlerinin müdahale ettiği esnada teknelerin Gazze kıyılarına yaklaşık 82 deniz mili mesafede, açık denizde bulunduğunu ortaya koydu.

BUGÜNE KADAR 65 TEKNEYİ ENGELLEDİLER

Yaşanan son saldırının ardından Global Sumud Filosu tarafından bir durum açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırma misyonu başladığından bu yana şu ana kadar toplam 65 teknenin İsrail güvenlik güçleri tarafından hukuksuz şekilde engellendiği belirtildi.

Filo yönetimi, yaşanan tüm engelleme ve silahlı müdahalelere rağmen 5 teknenin halen Gazze'ye doğru olan seyrini ve ilerleyişini kararlılıkla sürdürdüğünü kamuoyuna duyurdu.