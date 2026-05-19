Akdeniz'de İsrail haydutluğu: Sumud Filosu'ndaki tüm tekneler alıkonuldu

Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve bölgeye yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda hukuksuzca müdahale edildi. Katil İsrail ordusunun, filoda yer alan tüm tekneleri hukuk dışı bir şekilde alıkoyduğu bildirildi.

KRİZ MASASINDAN RESMİ AÇIKLAMA

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası, filodaki teknelerin son durumuna dair resmi bir açıklama yayınladı. Son olarak "Lina Al-Nabulsi" adlı tekneye müdahale edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan filodaki tüm teknelere uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri alıkoydu."

Açıklamada ayrıca, son teknenin taşıdığı "Lina Al-Nabulsi" isminin, üzerinde okul üniforması olmasına rağmen İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinli bir kız öğrenciye ait olduğu vurgulandı.

KORSANLIĞIN KRONOLOJİK SÜRECİ

Küresel Sumud Filosu'nun 2026 Bahar Misyonu, daha önce de benzer engellemelerle karşı karşıya kalmıştı:

29 Nisan Müdahalesi: Girit Adası açıklarında, Yunan kara sularının birkaç mil uzağında başlayan ilk müdahalede, Gazze'ye 600 deniz mili mesafedeki uluslararası sularda 177 aktivist alıkonulmuş ve kötü muameleye maruz bırakılmıştı.

18 Mayıs Saldırısı: 39 ülkeden 426 aktivistin katılımıyla ilerleyen filoya dün yeni bir operasyon düzenlendi. Gazze'ye doğru seyir halinde olan gruptaki çok sayıda aktivist yine hukuka aykırı şekilde alıkonuldu.

Ağustos 2025 Geçmişi: Benzer bir askeri müdahale Ağustos 2025'te de yaşanmış; 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'ı aşkın teknelik filo yine benzer bir operasyonun hedefi olmuştu.