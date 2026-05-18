Akdeniz’de tansiyon yükseldi! İsrail Ordusu Küresel Sumud Filosu'na saldırı düzenledi

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası, bölgedeki teknelerden iki savaş gemisinin açıkça görüldüğünü duyurdu. Kriz Masası ayrıca, İsrail ordusu hücumbotlarının filoya yaklaşıp bazı teknelere yanaşarak tacizde bulunduğunu belgeleyen videoları kamuoyuyla paylaştı. Gelişmeler İsrail basınına da yansırken, haberlerde durum "müdahalenin başladığı" şeklinde aktarıldı.

Olay anında teknelerde bulunan bazı aktivistler gelişmeleri canlı yayınlarla aktarmaya çalıştı. Kayıtlarda, İsrail askerlerinin fiziki olarak yaklaşması üzerine teknedeki aktivistlerin telefonlarını hızla denize attığı ve ellerini havaya kaldırdığı görüldü.

BİR TEKNEYLE İRTİBAT TAMAMEN KESİLDİ

Sahadaki askeri hareketliliğin ardından İsrail askerleri filodaki bazı teknelere çıktı. Kriz Masası yetkilileri olayların seyrine ilişkin yaptıkları açıklamada sahadaki durumu, "İsrail ordusunun taciz ettiği bir teknemizle irtibat koptu." diyerek duyurdu.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze Şeridi'ndeki ablukayı delme ve bölgeye yaşamsal insani yardım götürme hedefiyle organize ettiği 2026 Bahar Misyonu, kısa bir süre önce de benzer bir saldırının hedefi olmuştu. 29 Nisan gecesi, Yunan kara sularından yalnızca birkaç mil açıkta ve Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta seyreden filoya Girit Adası açıklarında uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunulmuştu. Bu operasyonda İsrail ordusu, aktivistleri taşıyan teknelere saldırarak 177 kişiyi alıkoymuş ve kötü muamelede bulunmuştu.

Söz konusu filo, geçmiş yıllarda da İsrail donanmasının engellemeleriyle karşılaştı. İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden gelen 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu’na benzer bir saldırı düzenlemişti.