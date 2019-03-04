Türkiye - Çin dostluğunu pekiştiren Vatan Partisi'nin temaslarını Adnan Akfırat Ulusal Kanal yayınında anlattı. Vatan Partisi Çin Temsilcisi Akfırat, Çin'e neden hükümetin değil de Vatan Partisi'nin davet edildiğini açıkladı

Vatan Partisi Çin Temsilcisi Adnan Akfırat, Doğu Perinçek başkanlığındaki heyetin Çin temaslarını Ulusal Kanal'a anlattı. Akfırat, Vatan Partisi'nin neden Çin'e davet edildiğini aktardı ve Türkiye Çin ilişkilerini değerlendirdi.



Akfırat, “AKP Batı'ya boyun eğiyor” dedi.

