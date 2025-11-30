Akılalmaz olay... Küme düşen ekibin taraftarları sahayı yaktı

Allsvenskan play-off karşılaşmasında Norrköping taraftarları, takımlarının küme düşmesine tepki göstererek sahadaki suni çim zemine yanıcı madde attı. Maç yaklaşık 4 saat durdu.

İsveç Birinci Futbol Ligi'nde (Allsvenskan) oynanan play-off maçında Norrköping taraftarlarının saha zeminine zarar vermesi karşılaşmaya damga vurdu. Ligde kalmak isteyen Norrköping ile Allsvenskan’a çıkmayı hedefleyen Örgryte, rövanş müsabakasında karşı karşıya geldi.

İlk maçı 3-0 kaybeden Norrköping’in evinde oynanan karşılaşmanın 85. dakikasında ev sahibi ekibin taraftarları, takımlarının küme düşmesine tepki göstererek suni çim zemine yanıcı madde atmaya başladı. Sahanın zarar görmesi üzerine karşılaşma durduruldu, futbolcular soyunma odasına gönderildi ve tribünler boşaltıldı.

Yaklaşık 4 saatlik aranın ardından yeniden başlayan mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Örgryte, 2009’dan bu yana ilk kez Allsvenskan’a yükseldi. Norrköping ise 15 yıl sonra bir alt lige düştü.

