Beklenen görüşme gerçekleşti... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis 5 ay sonra Ara Bölge'de biraraya geldi. Görüşmede hidrokarbon çalışmaları ve güven artırıcı öneriler ele alındı. Akıncı ile Anastasiadis, Eylül ayında New York'ta biraraya gelecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki resmi ikametgâhında bir araya geldi.Görüşme 3 buçuk saat sürdü.Görüşmenin ardından ilk açıklama Birleşmiş Milletler'den geldi.Açıklamada "Liderler Genel Sekreter'le üçlü görüşmeye hazır olduklarını bildirdi. Sonuç odaklı görüşmelere olanak sağlayacak referans koşullarının tamamlanmasının aciliyetini vurguladılar" ifadesi kullanıldı.Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada Birleşmiş Milletler yetkilisi Jane Holl Lute'nin de temaslara devam etmesi kararı alındığı bildirildi.Görüşmenin ardından Akıncı açıklama yaptı. Akıncı, New York'taki görüşmenin Üçlü Format'ta yapılacağı ancak devam toplantılarda kendi önerdikleri şekliyle görüşmelerin Beşli Format şeklinde gerçekleşebileceğini söyledi.KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Ayrılık noktaları hâlâ var. Bir diyalog içerisinde bu sıkıntıları aşabilmenin yolunu bulmak için çaba harcıyoruz. Bize düşen görev, diyaloğu sürdürmek" dedi.Rum liderle, 'Hidrokarbon' konusunu da görüştüklerini belirten Akıncı, "Biz doğru olduğunu düşündüğümüz bir öneri yaptık. Maalesef Rum tarafı olumsuz bir tavır içerisinde" şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Akıncı, "Rum tarafından bize karşı bir öneri yapıldı. Sadece bilgi alışverişi yapılacağı bir komite önerisi oldu. Sundukları öneri bize bir çıkış yolu önermemektedir" dedi.Rum lider Anastasiadis ise Ankara'nın tutumunu değiştirmesi gerektiğini söyledi. Rum Lider Akıncı ile görüşmesinin ardından "Ankara Çözüme yardımcı olmak istiyorsa, iyi niyet göstermeli ve olumlu ortamı doğalgaz çalışmalarına son vermeli" şeklinde konuştu.Akıncı ile Anastasiadis ayrıca güven artırıcı öneriler de ele alındı. Akıncı önerileri 5 madde halinde Anastasiadis'e sundu.5 madde; ticari araçların güneye geçişi, araç sigortalarının ada genelinde geçerli olması, ortak spor komitesi kurulması, AB komitesinin yeniden canlandırılması ve Larnaka Havalimanı'nı kullanan yolcuların kuzeye geçişlerinin kolaylaştırılmasından oluşuyor.