Aksa Tufanı Operasyonu Sürüyor Bugüne Kadar 2 Bine Yakın İsrail Askeri Öldü!

Aksa Tufanı operasyonu sürüyor. Joe Biden'ın İsrail'i ziyaret ettiği günde Filistinli direnişçiler, İsrail'e füze atağı gerçekleştirdi. Bir çok noktadan ateşlenen füzeler, İsrail'in çeşitli noktalarını vurdu. Demir Kubbe'nin aciz kaldığı füzeler yüzünden Ben Guriaon Havaalanı'nın kapatıldığı belirtildi.

Filistin Aksa Tufanı Operasyonuyla Direnişi Sürdürüyor!

Lübnan Hizbullahı tarafından paylaşılan görüntülerde, akşam saatlerinde başlatılan harekat sebebiyle Demir Kubbe'nin pek çok noktadan delindiği görüldü. Operasyon sonrası Ben Guriaon Havaalanı kapatıldı. Filistin direnişinin operasyonları sürerken Lübnan tarafından Hizbullah da İsrail'a karşı harekata başladı. Hizbullah'ın "Al-Tahiyat" askeri mevzisine yaptığı operasyon sonrasında Siyonist İsrail'in 3 askeri öldürüldü, 4 asker de yaralandı.

2 Bine Yakın İsrail Askeri Öldü

Hizbullah'tan yapılan açıklamada Aksa Tufanı operasyonu kapsamında bugüne kadar 2 bine yakın İsrail askerinin öldürüldüğü, 4 bine yakınının yaralandığı belirtildi. Ayrıca Hamas'ın elinde 250'den fazla tutuklu bulunduğu da açıklandı. Operasyonlar sebebiyle Siyonist İsrail, Aşkelon ve Sedirot ve Lübnan sınırına 5 kilometre mesafeye kadar kuzeydeki yerleşim yerlerini boşalttı. Ayrıca Gazze yakınındaki üslerde İsrail teçhizatları imha edildi. Lübnan sınırındaki çok sayıda Merkava tankı ve casus teçhizatı da Filistin direnişi tarafından imha edildi. Hamas tarafından yapılan açıklamada, Siyonist İsrail'in sivil katliam dışında Aksa Tufanı operasyonu başladığından beri askeri bir başarı gösteremediği vurgulandı.