AKSA Tufanı Operasyonunu Kim ve Neden Başlattı? AKSA Tufanı Ne Demek?
6 Ekim 2023 yılında HAMAS işgalci İsrail'e karşı harekete geçti ve AKSA Tufanı Operasyonunu gerçekleştirdi. Filistin topraklarında Filistinlilere işkenceler yapan işgalci İsrail bu operasyona hazırlıksız yakalandı. Peki AKSA Tufanı Operasyonu Ne Demek?
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Filistin hükümeti HAMAS'a bağlı olan İzzeddin Kassam Tugay Komutanları 6 Ekim 2023 sabahı işgalci İsrail'e karşı AKSA Tufanı Operasyonunu gerçekleştirdi.
HAMAS'ın silahlı kanadı olan Kassam Tugaylarının gerçekleştirdiği bu operasyon sorası İsrail Gazze'de sivillerin yoğunlukta olduğu yerlere bombalar yağdırdı.
Sivillerin ölümüne neden olan işgalci İsrail, savaşı meydanda değil rezil yollarla yaptı.
AKSA Tufanı Operasyonu Ne Demek?
İzzeddin Kassam Tugayları AKSA Tufanı Operasyonu demelerinin nedeni Mescid-i Aksa'daki Aksa kelimesinden geliyor. Tufan ise haklı bir savaşla düşmanı bertaraf etme durumudur.