Televizyon kanalının yönetimi tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu yönetimi, Yemen'in güneybatısında yer alan Taiz kentindeki ofislerinin kapatılmasından esef duyduklarını bildirdi.



Kanal yönetimince yapılan yazılı açıklamada, söz konusu uygulamanın "keyfi ve gerekçesiz" olduğu belirtildi.



Açıklamada, yetkililere kararın iptal edilmesi, profesyonel ve objektif bir şekilde çalışan gazetecilerin herhangi bir kısıtlama ya da tacize maruz kalmadan görevlerini yapmalarına izin verilmesi çağrısında bulunuldu.



Taiz Güvenlik Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, komitenin dün düzenlenen olağan toplantısında bazı medya kanalları tarafından uygulanan olumsuzlukların ele alındığı duyurulmuştu.



Bu kanallar arasında, son zamanlarda ülkedeki meşru birliğin ve meşru yönetime destek veren koalisyon güçlerinin bölünmesi girişimleri yönünde yayın yapan Al Jazeera televizyonunun da olduğu belirtilen açıklamada, "Al Jazeera'nın Taiz'deki ofisi, ulusal ve meşru ordunun, darbeci Husi milisleri bitirmek ve meşruiyeti yeniden sağlamak için yürüttüğü savaş sürecini olumsuz etkileyen yayınları nedeniyle kapatıldı." ifadesine yer verilmişti.



Açıklamada, Güvenlik Komitesi üyelerinin, "Al Jazeera'nın Taiz'deki bürosunun resmi olarak kapatılması, yayın girişiminde bulunması ya da herhangi bir resmi kurumun onunla iletişime geçmesinin engellenmesi" yönündeki kararı oy birliğiyle aldığı kaydedilmişti.



Yemenli Gazeteciler Sendikası ise Al Jazeera'nın Taiz ilindeki ofisinin kapatılmasını kınayarak, valilik yetkililerinden büronun tekrar açılmasını istemişti.