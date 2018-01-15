BAE, alıkonulma iddiasını yalanlarken, Katar "konuyu yakından izlediğini" açıkladı

- Katar'da iktidardaki Al Sani ailesinden Şeyh Abdullah bin Ali'nin, Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) başkenti Abu Dabi'de alıkonulduğuna ilişkin iddialar bu ülke tarafından yalanlarken, Doha "konunun yakından izlendiği"ni belirtti.



BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından bir yetkili yaptığı açıklamada, "Şeyh Abdullah, BAE'de kendi talebi üzerine misafir olarak bulundu. Katar hükümetinin uyguladığı kısıtlamaların ardından BAE'ye sığındı. Kendisi memnuniyet ve cömertlikle kabul edilmesinin ardından misafirperverlik ve koruma gördü." ifadesini kullandı.

Yetkilinin açıklamasında, Şeyh Abdullah'ın tasarruflarında özgür olduğu vurgulanarak, "Şeyh Abdullah, ülkeden ayrılmak isteğini ifade etti ve bunu engelleyen herhangi bir müdahale olmaksızın tüm prosedürler kolaylaştırıldı." denildi.

BAE'nin bu konudaki iftiralardan üzüntü duyduğu belirtilen açıklamada, bu tür uygulamalar ve iddiaların, "Katar devletinin kriz yönetimdeki sürekli yaklaşımı" olduğu savunuldu.

Açıklamada, Şeyh Abdullah'ın ülkeden ayrılma zamanına ilişkin bilgiye yer verilmedi.



"Yakından takip ediyoruz"

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve el-Hatır ise ülkenin resmi haber ajansı QNA'ya yaptığı açıklamada, "Katar devleti, durumu yakından izliyor ancak BAE ile tüm iletişim araçlarının kesintiye uğraması nedeniyle olanların arka planı ve detayları hakkında kesin hüküm vermek zor." dedi.

Katar devletinin prensip olarak vatandaşlarının yasal haklarının korunması için tüm hukuki yollara başvurduğunu ifade eden Hatır, Katar'a abluka uygulayan bazı ülkelerden, daha önce diğer ülkelerin vatandaşlarına yönelik yasa ve normlara karşı gelen benzer davranışlar gördüklerini aktardı.

Katar merkezli El Cezire televizyonunda yer alan habere göre, Şeyh Abdullah, bir video kaydında Abu Dabi Veliahtı Şeyh Muhammed bin Zayid tarafından misafir edildikten sonra alıkonulduğunu öne sürmüştü.

Katar'ın 3'üncü emiri Şeyh Abdullah bin Casim'in torunu, 4'üncü emiri Şeyh Ali bin Abdullah'ın oğlu ve 5'inci emiri Şeyh Ahmed bin Ali'nin de kardeşi olan Abdullah, Al Sani ailesinin önde gelen mensuplarından biri olarak biliniyor.

Şeyh Abdullah, geçen ağustos ayında Suudi Arabistan ile Katar arasındaki hac krizinde ara bulucu rolüyle gündeme gelmişti.