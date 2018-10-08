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Albright: Trump Putin için adeta bir hediye

Eski ABD Dışişleri Bakanı Albright, ABD Başkanı Trump'ın NATO ve Avrupa ülkelerine yönelik açıklamalarını eleştirerek Trump'ın bu anlamda Rusya Devlet Başkanı Putin'e "adeta bir hediye" olduğunu söyledi.

Albright: Trump Putin için adeta bir hediye

CNN televizyonunda Ferid Zekeriya'nın sorularını yanıtlayan Eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, ABD Başkanı Donald Trump için "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile arasında benzerlik hissettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. 

Albright, Rusya'nın ABD demokrasisinin altını oymak ve Washington ile müttefiklerinin arasını bozmak için çok çalıştığını kaydetti.

Trump'ın Avrupa ve NATO'ya yönelik çıkışlarını hatırlatan Albright, "Trump'ın birçok şekilde Putin için adeta bir hediye olduğunu düşünüyorum." dedi.

"ABD'de karar mekanizmaları çalışmıyor"

Eski Başkan Bill Clinton döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan Albright, ABD'de karar mekanizmalarının çalışmadığını öne sürdü. 

Putin'e yönelik ılımlı ifadelerinden dolayı ABD'de çokça eleştirilen Trump, NATO'yu ve Avrupa ülkelerini NATO kapsamında verdikleri taahhütleri yerine getirmemesi konusunda eleştirmesi ABD'de tartışmalara neden olmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Madeleine Albright #donald trump #bill clinton #vladimir putin #abd #rusya #nato
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