Aldatma şampiyonu 10 ülke: O ülke şaşırtmadı
Evli çiftlere hitap eden bir randevu sitesi, en çok aldatan milletleri tespit etti. Sonuçlara göre aldatmanın en yaygın gerekçesi ise can sıkıntısı. Kadınların yüzde 45'i can sıkıntısı, yüzde 32'si partnerlerinin ilgisizliğinden memnun olmamaları nedeniyle aldattıklarını söyledi.
Evli çiftlere hitap eden bir randevu sitesi, Avrupa'nın aldatma haritasını çıkardı. Sitenin anketine göre, Avrupa'da eşlerini aldatmaya en meyilli millet, İtalyanlar.
İtalyan kadınları erkeklere kıyasla daha fazla aldatma meyillisiyken, ülkede çiftlerin birbirlerini en çok aldattığı kent de Roma. Ankete göre, İtalyanların yüzde 58'i eşlerini en az bir kez aldatmış. "Aldatma Şampiyonları" listesinin ilk 10 ülkesi ve aldatma oranları şöyle:
10- NORVEÇLİLER (%36)
Evli çiftlere hitap eden bir randevu sitesinin sonuçlarına göre eşlerini aldatmaya en meyilli millet yüzde 36 oranla Norveçliler.
9- FİNLANDİYALILAR (% 37)
Evli çiftlere hitap eden bir randevu sitesinin sonuçlarına göre eşlerini aldatmaya en meyilli millet yüzde 37 oranla Finlandiyalılar.
8- DANİMARKALILAR (% 39)
Evli çiftlere hitap eden bir randevu sitesinin sonuçlarına göre eşlerini aldatmaya en meyilli millet yüzde 39 oranla Danimarkalılar.