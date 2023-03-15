Aldatma şampiyonu 10 ülke: O ülke şaşırtmadı

Evli çiftlere hitap eden bir randevu sitesi, Avrupa'nın aldatma haritasını çıkardı. Sitenin anketine göre, Avrupa'da eşlerini aldatmaya en meyilli millet, İtalyanlar.

İtalyan kadınları erkeklere kıyasla daha fazla aldatma meyillisiyken, ülkede çiftlerin birbirlerini en çok aldattığı kent de Roma. Ankete göre, İtalyanların yüzde 58'i eşlerini en az bir kez aldatmış. "Aldatma Şampiyonları" listesinin ilk 10 ülkesi ve aldatma oranları şöyle: