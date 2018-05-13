Amerikan başkanı Trump'ın, nükleer anlaşmadan çıkma kararına bir tepkide İran Nükleer Anlaşmayı Denetleme kurulu başkanı Ali Ekber Velayeti'den geldi. Avrupa'nın anlaşma konusunda önemli bir sınav verdiğini söyleyen Velayeti "Rusya ve Çin'e güvenimiz tam" dedi.

İran Nükleer Anlaşmayı Denetleme kurulu başkanı Ali Ekber Velayeti, Resmi temaslarda bulunmak için İran'ın başketi Tahran'da bulunan Türkmenistan Dışişleri bakanı Raşid Meredov ilegörüşmesinin ardından kameralar karşısına geçti.Nükleer anlaşma konusunda güvenebilecekleri ülkelerin Rusya ve Çin olduğunu söyleyen İran Nükleer Anlaşma Denetleme Komisyonu başkanı Ali Ekber Velayeti, Avrupa Birliğinin tarihi bir karar sürecinde olduğuna vurgu yaptı."ABD, nükleer anlaşmadan çekilerek kendi taahhütlerine bile bağlı kalmayan bir ülke olduğunu kanıtladı" diyen Velayeti "ABD'nin bu hareketi ile bundan önce de olduğu gibi fırsat bulduğu anda taahhütlerini ihlal edeceğini ve kendisine güvenilmemesi gerektiğinin göstergesidir'' ifadelerini kullandı."Amerikalılar her ülkenin ABD başkanının sözü ile hareket ettiği ve onun emirlerini yerine getirmeye hazır olduğu düşüncesinden kurtulmalı" diyen Velayeti "ABD artık diğer ülkelere müdahale edemeyeceğini anlamalı" dedi."ABD'nin taahhütlerini ihlal etmekte sınır tanımıyor"diyen Ali Ekber Velayeti "Amerika, birgün çevre sözleşmesinden çıkar, başka birgün sera gazı emisyonlarına ilişkin anlaşmayı ihlal eder. Bugün de Nükleer Anlaşma yükümlülüklerini ihlal etti. Ancak İran İslam Cumhuriyeti, Amerika'nın tehditleri karşısında duracak güce sahiptir." ifadelerini kullandı.