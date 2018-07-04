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Ali Ekber Velayeti: Amerikan şerri Fırat'ın doğusundan silinecek

İran'da dış siyasetin belirleyici ismi Ali Ekber Velayeti Amerika'ya Fırat'ın doğusu mesajı verdi. Amerika'nın bölgede düşmanca politikalarını sürdürdüğünüm ifade eden Velayeti, ülkenin "kısa sürede Fırat'ın doğusundan çıkarılacağını" vurguladı.

Ali Ekber Velayeti: Amerikan şerri Fırat'ın doğusundan silinecek

İran siyasetinin kritik ismi, İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Hamaney'in Dış Politika Danışmanı Ali Ekber Velayeti'den Amerika'nın Suriye'deki askeri varlığını hedef aldı. 

Suriye'yi Dera'da kazandığı zaferden dolayı tebrik eden Velayeti, Amerika ve İsrail'in bölgede düşmanca politikalarını devam ettirdiğini belirtti.

Hukuksuzca Fırat'ın doğusuna yerleşen ve terör örgütleriyle işbirliği yapan Amerika'ya bir de mesajı vardı Velayeti'nin , "Suriye ordusu tarafından Amerikan şerri Fırat’ın doğusundan silinecektir" diye konuştu. 

Ali Ekber Velayeti, Irak ve Suriye halkının, Amerika’nın son gerçekleştirdiği hava saldırısının cevabını da en kısa sürede vereceğini ifade etti. 


Fotoğraf: irna.ir
ulusal.com.tr

Etiketler; #ayetullah hamaney #abd #iran #ali ekber velayeti
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