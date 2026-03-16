Ali Laricani’den İslam ümmetine mektup

İran’ın tecrübeli siyasetçisi Ali Laricani, bölgede tırmanan gerilim ve "Büyük Şeytan" ABD ile "Siyonist rejim" İsrail’in saldırganlığına karşı İslam dünyasının takındığı tavrı masaya yatıran çarpıcı bir mektup kaleme aldı.

Müzakereler sürerken İran’ın aldatıcı bir kuşatmayla karşı karşıya kaldığını belirten Larijani, İslam dünyasının bu saldırılar karşısındaki eylemsizliğini sorguladı. İslam devletlerinin gelecekteki bağımsızlığının ancak birlik ve direnişle mümkün olabileceğini vurgulayan Laricani’nin, İslam ümmetine yönelik yayımladığı o 6 maddelik tarihi mektup:

"Bismillahirrahmanirrahim

Dünya Müslümanları ve İslam devletleri,

1- Iran, müzakereler sürerken gerçekleşen aldatıcı bir Amerikan-Siyonist saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Bu saldırının amacı İran’ı parçalamaktı. İslam Devrimi’nin büyük ve fedakâr lideri ile bazı sıradan vatandaşlar ve askerî komutanlar şehit edildi. Bu nedenle İran halkının millî ve İslami direnişiyle karşılaştılar.

2- Biliyor musunuz ki, nadir bazı siyasi açıklamalar dışında İslam devletlerinden hiçbiri İran milletinin yardımına gelmedi? Buna rağmen İran halkı güçlü iradesiyle bu kötü niyetli düşmanı bastırdı. Öyle ki bugün düşman bu stratejik çıkmazdan nasıl kurtulacağını bilememektedir.

3- İran, büyük ve küçük şeytana (United States ve Israel) karşı direniş yoluna devam etmektedir. Ancak İslam devletlerinin davranışı, Peygamber Efendimizin “Bir Müslümanın feryadına cevap vermezseniz Müslüman değilsiniz” buyruğuyla çelişmiyor mu? Bu nasıl Müslümanlıktır?!

4- Bazı ülkeler daha da ileri giderek, İran o ülkelerdeki Amerika üslerini ve Amerika ile İsrail’in çıkarlarını hedef aldığı için İran’ın kendi düşmanları olduğunu söylediler. İran, sizin ülkelerinizdeki Amerikan üslerinden İran’a saldırı yapılmasına karşı sessiz mi kalmalıydı?! Bahaneler üretiyorlar. Bugün savaşın bir tarafında Amerika ve İsrail var, diğer tarafında ise Müslüman İran ve direniş güçleri. Siz hangi taraftasınız?

5- İslam dünyasının geleceğini düşünün. Amerika’nın size sadık olmadığını ve İsrail’in sizin düşmanınız olduğunu biliyorsunuz. Bir an durup kendinizi ve bölgenin geleceğini düşünün. İran sizin iyiliğinizi ister ve size hâkim olma niyetinde değildir.

6- İslam ümmetinin birliği, bütün gücüyle; tüm ülkeler için güvenliği, gelişmeyi ve bağımsızlığı sağlayabilir ve garanti altına alabilir."