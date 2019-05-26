Washington, Tahran'a yönelik ekonomik baskıyı artırıyor. ABD'nin başlattığı ekonomik savaşın merkezinde İran'ın petrol ihracatı var. Peki, Beyaz Saray'ın "Petrol satışı sıfırlanmış İran planı" başarıya ulaşabilir mi? Ulusal Kanal'a konuşan İranlı ekonomist Ali Rıza Kediver'e göre ABD'nin başarıya ulaşma imkânı yok.

İran ekonomisi, Washington'un Nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından iki aşamalı olarak maruz kaldığı ambargolar karşısında ağır bir süreçten geçiyor.



Yeni ambargoların ana hedefinde İran'ın ana ticaret ürünü olan petrol ihracatı var.



Ülkeyi yönetenler, ekonomik koşulları "8 yıl süren Irak savaşı yıllarından daha ağır" şeklinde ifade ediyor. İran İslam Cumhuriyetini süreci "Ceng-i ektesadi" yani ekonomik savaş olarak tanımlıyor.



Yaşanan süreci Ulusal Kanal'a değerlendiren İranlı ekonomist Ali Rıza Kediver, ülkesinin petrol satışının sıfırlanma ihtimalinin olmadığı görüşünde.



Kediver'e göre Tahran yönetimi açıklamadığı yöntemlerle ticaretini devam ettiriyor.



"Petrol satışı sıfırlandı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken Kediver'e göre haberler psikolojik savaşın bir parçası.



İranlı ekonomiste göre ülkesinin petrol ihracat ettiği ülkelere Amerika'nın baskıları artsa bile İran petrolüne talep azalmayacak.





HABER-KAMERA: YAKUP ASLAN

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