Aliyev Paşinyan görüşmesi sonrası konuştu: "İlerleme var ama yeterli değil"

Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Münih'te gerçekleştirdiği üçlü toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin iyi ve yapıcı geçtiğini söyleyen Aliyev, Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış anlaşması süreci dahil birçok konuyu müzakere ettiklerini bildirdi.

Aliyev, barış anlaşmasının uluslararası hukuk norm ve ilkeleri temelinde hazırlanması gerektiğini, bunu da toplantıda belirttiğini söyleyerek, "Karabağ konusunda her hangi bir maddenin bulunması bizim için kabul edilemez. Bu husustaki görüşümüzü belirttik. Bizim verdiğimiz tekliflere 3 gün önce Ermenistan'dan yeni cevap teklifleri aldık. Şimdi onları inceliyoruz. İlk bakışta Ermenistan'ın pozisyonunda ilerleme var ama yeterli değil." bilgisini paylaştı.

Azerbaycanlı çevrecilerin Laçın koridorundaki protestolarını da konuştuklarını bildiren Aliyev, "Hiçbir abluka söz konusu değildir. Protestoların başladığı 12 Aralık'tan bu yana yoldan 2 bin 500'den fazla tır ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü aracı geçti. Abluka olsaydı bu araçlar nasıl geçebilirdi? Azerbaycan'a yönelik bu asılsız suçlamaları reddediyoruz. Haklı olarak madenlerimizin yasa dışı kullanımının durdurulmasını talep ediyoruz ve bu gerçekleşene kadar protestocuların vazgeçmeyeceklerinden eminim." dedi.

Aliyev, Ermenistan ile Azerbaycan sınırında ikili olarak kontrol noktaları kurulmasını resmen önerdiklerini, Paşinyan'ın ise bu konuya bir yanıt vermediğini, muhtemelen bu konuyu düşünmek için Erivan'ın zamana ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Bu önerisinin hem Avrupa hem de ABD'li yetkililerce mantıklı görüldüğünü söyleyen Aliyev, "Bu tabii ki iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde önemli bir etken. Çünkü sınır belirlemeden bahsediyorsak, kontrol noktaları olmadan bu mümkün değil. Yolların açılmasından bahsediyorsak, elbette Zengezur koridorunun her iki ucunda ve Laçın ili ile Ermenistan arasındaki sınırda kontrol noktaları kurulmalıdır. Bugün üçlü görüşmede resmen bu teklifi yaptım. Ermenistan'dan cevap bekleyeceğiz." diye konuştu.