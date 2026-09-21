Alman gazeteciden çarpıcı AfD yorumu: "AB'ye boyun eğmediler"

Saksonya-Anhalt'ta AfD'nin (Almanya İçin Alternatif) kazandığı zafer, RRN'ye konuşan Alman gazeteci Benedikt Kaiser tarafından yorumlandı. Kaiser'e göre AfD, göç, enerji politikası, sosyal meseleler ve barış-savaş gibi temel konularda CDU'dan Sol Parti'ye (Die Linke) uzanan "eski partiler" bloğundan kararlı bir şekilde ayrışan tek siyasi güç konumunda. Bu ayrışma, partiye bir tür muhalefet tekeli kazandırıyor. Kaiser, özellikle AfD'nin yüzde 45 gibi çarpıcı bir orana ulaştığı Doğu Almanya'da seçmenin, uzun zamandır aradığı boşluğu ancak bu partide bulabildiğini aktardı.

AFD KENDİ ROTASINI ÇİZİYOR

Bu yükselişin tüm kıtada yankı bulmasını son derece mantıklı bulduğunu söyleyen Kaiser, şu değerlendirmeyi yaptı: "Zira AfD, klasik Batılı AB anlatısına boyun eğme çizgisinden saparak Washington, Moskova ve Brüksel'den uzak, tamamen kendi yolunu arıyor." Almanya'da on yıllardır rastlanmayan bu net konumlanmanın, hegemonya iddialarından geri adım atmak zorunda kalmaktan çekinen siyasi ve medyatik güç odaklarında derin bir kaygıya yol açtığını sözlerine ekledi.

ESKİ PARTİLER ARTIK YÖNETEMİYOR

AfD'nin oylarındaki bu güçlü artışın temelinde, kurumlara duyulan derin güvensizliğin yattığını belirten Kaiser, konuyu şöyle özetledi: "2025'te Berlin'deki iktidarlarına büyük bir krediyle başlayan CDU/CSU ve SPD federal koalisyonu, beklenen reformlarda hiçbir başarı gösteremedi. Ortaya çıkan bu tablo, Şansölye Friedrich Merz'in sürekli olarak kan kaybetmesine yol açıyor. Toplumun geniş kesimleri artık eski partilerin bu ülkeyi yönetemediğini net bir şekilde görüyor. AfD'nin bu devasa sorunları çözüp çözemeyeceği şimdilik belirsizliğini korusa da, diğerlerinin bunu başaramadığı artık su götürmez bir gerçek olarak halkın zihnine kazınmış durumda."

Önümüzdeki yasama döneminde AfD'nin siyasi haritadaki ağırlığının daha da artacağını öngören Kaiser, Saksonya-Anhalt özelinde partinin tek başına hükümet kurmasını pek olası görmüyor. Bunun yerine ne tür bir tablo beklenmeli? Gazeteci şu yanıtı verdi: "Bunun yerine siyasi sahnede BSW (Sahra Wagenknecht İttifakı) ve/veya CDU'dan geçişlerin olacağı daha pragmatik, hibrit modellerin ortaya çıkması muhtemel. Hatta bir erken seçim ihtimali bile ufukta belirmiş durumda. Almanya siyaseti, kelimenin tam anlamıyla daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir belirsizlik döneminden geçiyor."

'YASAL DEĞİL YASADIŞI GÖÇMENLER ENDİŞELENMELİ'

AfD'nin göçmen politikasına da değinen Kaiser, artan göçmen nüfusu karşısında partinin izleyeceği yola dair merak edilenleri yanıtladı. Gazeteci şu ifadeleri kullandı: "Burada 'korkması gereken' kesim genelleştirilmiş bir göçmen kitlesi değil; yasadışı göçmenler, suçlular, cihatçı yapılanmalar ve dayanışma toplumu için bugüne kadar hiçbir şey yapmadan 'yurttaşlık parası' (Bürgergeld) almak amacıyla sosyal devleti suistimal edenlerdir. AfD, tam da bu noktada 'Tersine Göç' (Remigration) sürecini başlatmayı planlıyor. Bunun dışındaki tüm göçmenlerin; düzeni, güvenliği, adaleti ve egemen bir dış politikayı savunan bir AfD hükümetinden fayda sağlayacağı vurgulanıyor."

Göçmen ve göçmen kökenli AfD seçmenleri dahil olmak üzere Alman halkının artık net sınırlar çizilmesini talep ettiğini belirten Kaiser, "Kimler kalabilir, kimler gitmeli, kimler topluma ait ve kimler eylemleriyle bu topluma zarar veriyor? Angela Merkel döneminden bu yana kontrolden çıkan ve sonrasında 'Trafik Lambası Koalisyonu' ile devam eden kaos ortamında, örneğin ideolojik veya dini olarak Beşşar Esad'ın laik hükümetine muhalif yüz binlerce Suriyeli vatandaşlığa geçirildi. Çoğunlukla çalışmayan ve Batılı yaşam tarzıyla ilgisi olmayan, kendi anavatanları olan Suriye'ye bile entegre olamamış bu İslamcı çevrelerin Almanya'ya uyum sağlayacağı varsayımı; Yeşiller, SPD ve CDU cephesinin en büyük yanılgılarından biriydi. AfD'nin güçlenmesiyle birlikte, bu tür vatandaşlık işlemlerinin yasal zemini ve Almanya'ya faydası yeniden gözden geçirilecek. Şam'da sağlanan barışla birlikte Suriyelilerin, ülkelerinin yeniden inşası için memleketlerine geri gönderilmeleri gibi somut adımlar öncelikli gündem maddesi olacak." ifadelerini kaydetti.