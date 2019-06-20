TÜRKİYE’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması, Almanya’da "Türkiye, Batı’ya veda ediyor" şeklinde yorumlandı. Frankfurter Allgemeine Zeitung’ta yazan Alman siyaset bilimci Nikolas Busse, "Türkiye Rus savunma sistemi ile sadece askeri alanda ittifakı gevşetmiyor, aynı zamanda İran’ın da dahil olduğu, Putin’in jeopolitik yörüngesine biraz daha yaklaşıyor" dedi

TÜRKİYE'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemini alması Batı'da gündemden düşmüyor. Alman siyaset bilimci ve gazeteci Nikolas Busse, Frankfurter Allgemeine Zeitung'taki ‘Batı'ya veda' başlıklı yorumunda Rus savunma sisteminin alınmasının doğuracağı sonuçları değerlendirdi.



Türkiye'nin kendi savunma sistemini istemesinin aslında son derece doğal olduğunu belirten Busse, Rusya ile varılan anlaşmanın jeopolitik etkisini şöyle değerlendirdi:



"Erdoğan yeni savunma sistemiyle, sonunda NATO'ya da zarar verecek, taktik bir oyunun içinde. Rus savunma sistemi ile sadece askeri alanda ittifakı gevşetmiyor, aynı zamanda İran'ın da dahil olduğu, Putin'in jeopolitik yörüngesine biraz daha yaklaşıyor."



Busse, S-400'ün Türkiye'ye gelmesinin basit bir teknik sorun olmadığına ve bir ilkin yaşandığına dikkat çekti:



"Kendisini böyle bir cephenin parçası haline getiren bir NATO üyesi şimdiye kadar görülmedi. Erdoğan, bunu ABD ve Rusya arasında zeki bir denge politikası olarak görüyor. Fakat gerçekte yine ve bu sefer çok büyük bir adımla, Batı kampından uzaklaşıyor. NATO'ya sadece Washington'dan zarar verilmiyor."



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