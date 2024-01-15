Alman gazeteden skandal harita!

Türkiye Suriye ve Irak'taki terör hedeflerini bir bir imha ederken, Almanya'da yayın yapan Tagesschau gazetesi skandal bir harita paylaştı.

Gazete, Türkiye topraklarını da içeren bölgenin üzerine 'Kürdistan' notunu düştü.

Söz konusu haberde 'Türk ordusu, Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ta Kürt milislere karşı hava saldırıları düzenledi. Ankara Savunma Bakanlığı, 29 PKK mevzisinin imha edildiğini açıkladı. Hedefler mağaralar, sığınaklar ve petrol tesisleriydi' denildi.