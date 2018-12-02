Almanya'nın en çok satan dergisi Der Spiegel Berlin hükümetinin Gülen cemaatine şüpheyle baktığını ancak buna rağmen hükümetin, cemaate ait bir projeye ortak olarak milyonlar akıttığını yazdı.

“Almanya, Gülen Cemaatine şüpheyle bakıyor ama onun projesine milyonlar akıtıyor.” Bu tespit der Spiegel dergisine ait. Dergi editörlerinden Maximilian Popp, Dışişleri Bakanlığının yazışmalarında Gülen Cemaatine ağır eleştiriler yapıldığını ancak Koalisyon’un cemaate ait bir projeye ortak olduğunu yazıyor.



Ankara’daki Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann Cumhuriyet gazetesine verdiği demeçte, Federal Hükümetin Gülen Hareketinin eylemlerini anlamakta uzun süre zorlandığını ifade etti. Ancak diplomatların uyarılarına rağmen, Koalisyonun Gülen Hareketiyle ilgili tutumlarını düzeltmediğine dikkat çekti.



Hristiyan Demokrat Birlik ve Sosyal Demokrat Parti Koalisyonu , Fethullah Hareketinin “House of One” yani " TEK EV" projesine katılmak için 10 milyon Avro ayırdı.



Protestan kiliseleri ve Gülen Cemaati projeye ortak. Bu ortaklığın amacı ise, Hristiyan, Müslüman ve Yahudilerin tek bir çatı altında ibadet edebilmeleri. St.-Marien Kilisesi bu proje için uzun süre ortak aradı, en sonunda onursal Başkanı F. Gülen olan ve üzerinde çok tartışılan Kültürlerarası Diyalog Forumu FID. (Forum für Interkuluturellen Dialog-FID) üzerinde karar kılındı.



Gülen hareketi ise Dışişleri’nin raporunda şöyle tanıtılıyor: 90’lı yıllardan beri Amerika’da sürgünde yaşıyor, kendisini kamuoyuna reformcu olarak tanıtıyor. Yüzden fazla ülkede okullar, üniversiteler, medya kuruluşları, klinikler, vakıflar yürütüyor. Ayrılanlar cemaati gizli örgüt olarak tanımlıyor. Hareketin hedefi devlet katmanlarında etkilerini yayarak kontrolü ele geçirmek.



FID şu sıralar Gülen’in zedelenen imajını parlatmakla meşgul. Avrupa'nın en çok satan dergisi Spiegel de, Almanya'nın, Gülen kadroları için önemli bir geri çekilme yeri olduğunu yazdı.



Siyasal Bilimci İsmail Küpeli Berlin’deki tek ev projesinin gerçekleşmesine şüpheyle bakıyor ve Türk kökenli Müslümanların bu projeye itibar etmeyeceklerini söylüyor. Küpeli'ye göre, 2019’da faaliyete geçmesi beklenen proje Almanlar ve Türkler arasında yeni çatışmaları ateşleyebilir. Çünkü Almanya’daki Türklerin yer aldığı İslami kuruluşlar,Cemaat ile çatışma halindeler.



2019’u atılım yılı ilan eden Vatan Partisi Avrupa Temsilciliği de FETÖ ve PKK terör örgütü elemanlarının Almanya’da yuvalanmasına karşı kampanya yürütüp, suçluların iadesini isteyeceklerini açıkladı.



ulusal.com.tr