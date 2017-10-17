Mercedes-Benz’in de çatı şirketi olan Alman otomotiv devi Daimler AG yeniden yapılanıyor. Şirketin amacı Mercedes-Benz otomobil birimi ile Daimler Trucks birimini ayırarak şirketler kurmak.

Daimler, Mercedes-Benz otomobil ve Daimler Trucks birimlerini ayırmak amacıyla yeniden yapılanmaya gidiyor. Şirket bunun için 118 milyon dolarlık bir kaynak da ayırdı.



Reuters’ın haberine göre Daimler, böylelikle daha çevik bir yapıya sahip olmayı hedefliyor.



Şirketin Finans Müdürü Bodo Uebber konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sadece müşterilerimize olabildiğince yakın olmakla kalmamalı ayrıca pazardaki gelişmelere doğrultusunda olabildiğince hızlı ve esnek aksiyon almalıyız.” dedi.



Geçen yıl 181 milyar dolarlık satış gerçekleştiren şirket açıklamasında sahip olduğu birimlerden hiçbirini satma gibi bir planlarının olmadığını da belirtti. Bölünmenin gerçekleşmesi durumunda Mercedes-Benz, çatı şirketi Daimler’den ayrılarak faaliyetlerini bağımsız bir şekilde yürütecek.



Konuyla ilgili bilgi veren bir kaynak ise Daimler’in her biri bağımsız üç şirkete bölünebileceğini ifade etti. Financial Services AG dışında kurulacak yeni şirketlerinden birisi Mercedes-Benz otomobil ve kamyonetlerinin diğeri ise kamyon ve otobüslerin operasyonlarını yürütecek. (Uzmanpara)