Almanya, ABD'nin Hürmüz Boğazı teklifini geri çevirdi

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanmasına ilişkin talebine Almanya'nın katkı sunmadığını belirterek, "İran'a yönelik politikamızın genel yaklaşımı, ABD'nin şu anki yaklaşımından önemli ölçüde sapıyor." dedi.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması için Almanya'nın ABD öncülüğünde bir misyona katılıp katılmayacağına ilişkin soruları cevapladı.



ABD'nin kısa süre önce Almanya'nın da aralarında bulunduğu bir dizi müttefike, Basra Körfezi'nin kontrol edilmesi misyonunun planını sunduğunu ve katkı talep ettiğini belirten Demmer, Alman hükümetinin bu somut teklife "çekimser yaklaştığını" ve söz konusu talebe "herhangi bir katkı sunmadığını" bildirdi.



"Bizim için İran ile görüşmek önemli"



Demmer, "Çünkü İran'a yönelik politikamızın genel yaklaşımı, ABD'nin şu anki yaklaşımından önemli ölçüde sapıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Bölgedeki deniz güvenliğine ilişkin Fransa ve İngiltere ile koordinasyon içinde bulunduklarını söyleyen Demmer, "Bizim için diploması yolunu sürdürmek, İran ile görüşmek, gerginliği azaltmak ve nükleer anlaşmanın sürdürülmesine yönelik çalışmalar yapmak önemli. ABD liderliğindeki bir misyona katılmak bu isteği zorlaştırır." diye konuştu.



Demmer, Alman hükümetinin Hürmüz Boğazı'nda Avrupa ülkelerinin katılacağı bir izleme misyonunu "düşünmeye değer" bulduğunu kaydetti.