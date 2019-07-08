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Almanya, ABD'yi reddetti

Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Almanya'dan, Suriye'nin kuzeyine asker göndermesini talep etti. Almanya'dan cevap geldi; "Suriye'de kara birliğimiz yok, bunu değiştirmeyi planlamıyoruz." denildi

Almanya, ABD'yi reddetti

Almanya, Suriye'nin kuzeyine asker talep eden Amerika'yı reddetti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Welt am Sonntag gazetesine açıklama yaptı. Jeffrey, Almanya'dan, Suriye'ye asker göndermesini istedi; "Alman askerlerinin bizim bir kısım askerlerimizi ikame edebilmelerini istiyoruz" dedi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Federal Basın Merkezi'ndeki basın toplantısında, Almanya'nın bu konudaki isteksizliğini belirtti.

Seibert, "Federal hükümetin, anti IŞİD koalisyonu çerçevesinde görevi sürdürmeyi planladığını söylediğimde, bunun kara birlikleri olmadığı iyi bilinmektedir." şeklinde konuştu.

Amerika'nın kara birliği talebine olumsuz baktıklarına işaret eden Seibert, bölgedeki Alman askerlerinin görev süresinin uzatılmasına Federal Meclis'in karar vereceğine dikkati çekti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #almanya #abd
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