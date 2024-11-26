Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun deprem bağışını HDP'ye aktardığı ortaya çıktı

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF), 6 Şubat deprem dayanışma kampanyası adı altında milyonlarca avro topladı. Federasyonun bu paraları o zamanki adıyla HDP’ye yakın olan derneklere aktarıldığı öğrenildi.

Federasyonda yaşanan usülsüzlükleri anlatan 8 dakikalık ses kaydı Genç Aleviler Birliği adlı hesaptan yayınlandı. Ses kaydında Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun asıl amacı olan inanç faaliyetlerinden uzaklaştığı, PKK ve diğer terör örgütlerinin karargahına dönüştüğü itiraf edildi.

Ses kaydında konuşan kişi 15 yıl boyunca Federasyona bağlı kurumlarda çalıştığını, toplanan deprem bağışlarının nereye aktarıldığını itiraf etti. Deprem sonrasında 2 milyon avro civarında para toplandığını belirten kişi paraların da HDP’ye aktarıldığını söyledi.

Konuşan kişi, Federasyonda daha önce başkanlık yapan Turgut Öker’in, HDP’den milletvekili adayı olduğu dönemde de para aktarıldığını iddia etti. Kayıtta Almanya’daki Federasyon yönetiminin şiddet ve terör yanlısı bir siyasi oluşumu desteklediği de yer aldı.

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu, genel kurulunda sunduğu Denetim Kurulu raporunu üyelerden gizlemişti. Bunun üzerine federasyona bağlı dernekler deprem bağışlarının nereye gittiğini öğrenmek için Almanya’daki vergi dairelerine yüzlerce dilekçe vermişti. Federasyon tüm bu çağrılara rağmen deprem bağışlarının akıbetini bir türlü açıklamadı.