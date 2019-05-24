Almanya Dışişleri Bakanlığı, İran ile Amerika arasında tırmanan gerginliğe arabuluculuk yapmak için Tarhan'daydı. İran Dışişleri Bakanlığının ise mesajı netti; İran'ın sabrı tükeniyor... Bu arada Pakistan'ın başkenti İslamabat'ta açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Amerika'nın yaptırımlar kararları ile "Dünyaya karşı durmaya çalıştığını" belirtti. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı yardımcısı Carullah ise iki taraf arasında müzakerelerin başlamış olabileceğini dile getirdi.

İran-ABD gerginliğinde arabuluculuk arayışında olan Almanya, Tahran'da İran Dışişleri Bakanlığı ile görüştü.



Almanya Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Jens Plötner, hızla artmaya devam eden gerginliğe çözüm üretmek için Tahran'a gitti.



Plötner ile bir araya gelen İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyed Abbas Arakçı, İran'ın artık sabrının sonuna geldiğini ifade etti.



Tahran ziyaretinin odak noktasının, İran nükleer anlaşmanın geleceğinin kurtarılması olduğu bildirildi.



Almanya Dışişleri Bakanlığı, iki taraf arasındaki yanlış anlaşılmaların ya da herhangi bir olayın tansiyonu daha da yükselteceğine dikkat çekerek "diyalogun önemini" vurguladı.



Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Pakistanlı yetkilerle görüşmek üzere başkent İslamabat'taydı.



Burada ABD ile olan gerilime dair açıklamalarda bulunan Zarif, Amerika'nın uyguladığı yaptırımların uluslararası sistemi hedef aldığına dikkat çekti.



Zarif, Washington'nın İran'a yönelik yaptırımların benzerini Çin'e karşıda uyguladığını belirterek, Amerika'nın dünyaya karşı durmaya çalıştığını aktardı.



Aynı zamanda Kuveyt Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı Halid el-Carullah, bölgedeki güvenliğin kontrol altına alınacağına dair umutlu olduklarını söyledi.



Carullah, Kuveyt'in her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu ifade ederek Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'nin de İran'da bir dizi temaslarda bulunduğuna değindi.



Kuveyt Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı, " Bu gelişmeler ışığında iki taraf arasında temasların olduğu ve müzakerelerin başladığı anlaşılıyor" dedi.



Amerikan Başkanı Donald Trump, geçen yıl İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı almış ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.





ulusal.com.tr

