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Almanya Başbakanı Angela Merkel: Barışa hizmet etmez

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bir okul ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Merkel, "Bağımsız bir Kürt devleti kurulmasının bölgedeki barışa hizmet edeceğini düşünmüyorum" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel: Barışa hizmet etmez

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin Aşağı Saksonya Eyaleti'nde bir okulu ziyareti sırasında ortadoğuyla ilgili kritik mesajlar verdi. 

Alman Şansölye, gazetecilerin sorusu üzerine, Irak topraklarında  bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasına karşı olduğunu söyledi.

Merkel, Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu belirterek "Bağımsız bir Kürt devleti kurulmasının bölgedeki barışa hizmet edeceğini düşünmüyorum" dedi.

Alman Şansölye Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşı olduğunu daha önceki yıllarda hem Iraklı mevkidaşlarının Berlin ziyaretinde hem de başka platformlarda dile getirmişti.

Almanya, iki yıl önce Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin yaptığı bağımsızlık referandumunu da desteklememişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #almanya #angela merkel
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