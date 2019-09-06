Almanya Başbakanı Merkel Çin'de

Avrupa ile Asya bütünleşmesinin kilit role sahip ülkelerinden Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin Başbakanı Li Kıçiyang'ın davetlisi olarak Çin'e gitti.

Çin'in başkenti Pekin'de resmi törenle karşılanan Alman Şansölye Merkel, başbakan Li Kıçiyang ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Merkel ve beraberindeki iş insanları önce Çin Başbakanı Li Kıçiang ve Çinli heyetle ile bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Çin ziyaretinin en önemli gündem maddesini ticari ilişkiler oluşturuyor. Merkel, Li ile yaptığı görüşme sonrasında ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının diğer ülkeleri de etkilediğini ve yakında çözüme kavuşmasını umduğunu söyledi.

Ticaret odaklı ziyareti sırasında Merkel'in Li ile hava ulaşımı, yeşil enerji, finans ve eğitim alanlarında 11 anlaşma imzaladığı bildirildi.

Toplantının ardından Merkel'in Sözcüsü Steffen Seibert Twitter'dan açıklama yaptı. Alman sözcü Merkel'in Li'ye "Hong Kongluların hakları ve özgürlükleri garanti altına alınmalı. Çözüm ancak diyalogla olur, şiddeti önlemek için elinizden geleni yapın" dediğini kaydetti.

Alman Başbakan aha sonra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından kabul edildi. Görüşmede serbest ticaret ve Çin-Avrupa ilişkileri masaya yatırıldı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin ve Avrupa'nın çok taraflı ticaret sisteminin temel kurallarını koruma konusunda ortak çıkarları paylaştığını söyledi.

Şi ayrıca dünyanın en büyük ekonomilerinden Çin ve Almanya'nın uluslararası adaleti desteklemesi ve serbest ticareti ile çok taraflılığı güvence altına alması gerektiğinin altını çizdi.

Alman Şansölye Angela Merkel ise, Almanya'nın Çin ile işbirliği alanlarını genişletme konusunda istekli olduğunu belirtti. Merkel, tek taraflılığın ve korumacılığın Almanya'yı da olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Merkel "Almanya, çok taraflılık ve serbest ticaret ruhuna dayanan uluslararası ilişkilerde Çin ile iletişimi ve koordinasyonu artıracak" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugüne kadar 12 kez Çin'i ziyaret etti.



ulusal.com.tr