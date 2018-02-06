Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Angela Merkel, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında hükümeti kurma hedefiyle yapılan koalisyon görüşmelerinde uzlaşma çağrısı yaptı.

Merkel, bugün başkent Berlin'de olacak müzakereler öncesinde yaptığı açıklamada, gelecekte de refah ve güven içinde yaşamak için güvenilir bir hükümetin koşullarının oluşturulması gerektiğini ifade etti.



CDU/CSU ve SPD'nin görüşmelerde ayrıntılı bir koalisyon sözleşmesinin yanı sıra önemli noktalara odaklanmaları gerektiğini vurgulayan Merkel, "Her birimizin acılı tavizler vermesi lazım. Nihayetinde yararların dezavantajları aştığından emin olursam ben buna hazırım." dedi.



Borsalardaki gelişmelere de işaret eden Merkel, kaygı veren dönemlerin yaşandığı kaydetti.



Koalisyon görüşmeleri bugün nihayete erdirilmek isteniyor



CDU/CSU ile SPD arasında koalisyon hükümeti kurmak için ön görüşmeler, 7-12 Ocak'ta yapılmış ve 28 sayfalık bir mutabakat metni ortaya çıkmıştı.



CDU ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) bu metni yetkili parti kurullarında onayladı.



SPD ise 21 Ocak'ta olağanüstü kurultayda delegelerin yüzde 56 oyuyla metni kabul ederek, CDU/CSU ile doğrudan koalisyon görüşmelerine girilmesi konusunda yeşil ışık yakmıştı.



Doğrudan koalisyon görüşmelerine 26 Ocak'ta başlayan taraflar, 4 Şubat pazar günü görüşmeleri sonlandırmayı hedeflemişti.



Ancak müzakere sürecinin uzun sürmesi ve belirli konularda anlaşmaya varılmamasından dolayı görüşmeler bugüne uzadı. Taraflar koalisyon görüşmelerini bugün nihayete erdirmek istiyor.



CDU/CSU ile SPD'li yöneticileri anlaşsa bile SPD, taraflar arasında ortaya çıkacak koalisyon protokolünü 440 binden fazla üyesine oylatacak.



Bu sürecin de yaklaşık 3 hafta sürmesi bekleniyor.



Almanya’da 24 Eylül’de yapılan genel seçimden sonra 135 günden bu yana hükümet kurulamadı.



