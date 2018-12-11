Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Çin'de. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelen Almanya Cumhurbaşkanı iki ülke arasındaki işbirliğini hızlandıracaklarını dile getirdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti.



Pekin'de bir araya gelen Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier; iki ülkenin, karşılıklı güven, işbirliği ve ortak kazancı derinleştirerek, kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerinin seyrini hızlandırma kararı aldı.



Çin Devlet Başkanı Xi görüşmede; Kuşak ve Yol'un ortaklaşa inşa edilmesinin önemine değindi. Çin'in, Avrupa Birliği ve Almanya'yla işbirliğini geliştirerek Avrasya bağlantı şebekesi stratejisinin Kuşak ve Yol inisiyatifiyle kenetlenmesini ilerletmek istediğini söyledi. Xi ayrıca Çin'in Çin-Avrupa tren seferlerini sağlıklı yürütme kararlılığında olduğunu vurguladı.



Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ise, Almanya'nın Çin'le diyalog ve işbirliğini güçlendirerek serbest ticareti ortaklaşa koruyacağını kaydetti. Steinmeier ayrıca herhangi bir biçimdeki korumacılığa karşı çıkan Almanya'nın AB ve Çin arasındaki karşılıklı yarara dayalı işbirliğini hızlandıracağını sözlerine ekledi.



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