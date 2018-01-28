Steinmeier, Ürdün Kralı Abdullah ile bir araya geldi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldiği bildirildi.



Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Amman'daki El-Hüseyniyye Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.



Kral Abdullah ile Steinmeier, iki ülke arasındaki iş birliğini artırma yollarının yanı sıra ekonomi, turizm, yatırım, kalkınma, askeri, güvenlik ve bilgi teknolojisi alanındaki işbirliklerini iyileştirme fırsatlarını görüştü.



Kral Abdullah, Kudüs ve barış sürecinin geleceği konusunun da ele alındığı görüşmede, "Kudüs ve Filistin meselesine yönelik konumumuz, Doğu Kudüs'ün Filistinlilerin başkenti ve iki devletli çözüm olduğu malum. Barış sürecindeki durgunluğu kırmamız için uluslararası çabaları yoğunlaştırma ihtiyacımız var." dedi.



Üç günlük resmi ziyaret için dün Ürdün'e gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in, daha sonra Lübnan'a geçmesi bekleniyor.