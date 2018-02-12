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Almanya'da “5. Mevsim“ karnaval geçidi

Karnavalda 300 ton şekerleme, 700 bin çikolata, 300 bin demet çiçek, binlerce oyuncak ve çeşitli hediyeler dağıtıldı

Almanya'da “5. Mevsim“ karnaval geçidi

Almanya'da, Ren Nehri'ne komşu şehirlerde "5. Mevsim" olarak adlandırılan karnaval kutlamaları, Rosenmontag (Güller Pazartesisi) geçitleriyle renkli görüntülere sahne oldu.
Almanya'daki karnavalın başkenti olarak kabul edilen Köln'de soğuk havaya rağmen renkli kostümleriyle sokağa dökülen halk, geçide katılan araçlardan kendilerine atılan çikolata, şeker ve oyuncakları topladı.
Yaklaşık 8 kilometrelik, 5 saat süren ve 11 bin kişinin yürüdüğü geçitte, müzik ve dans eşliğinde, özel hazırlanan araçlardan halka yüzlerce ton şekerleme ve çikolata dağıtıldı.
Köln Karnaval Komitesi, bu yıl karnaval geçidinde geçen yıl olduğu gibi 300 ton şekerleme, 700 bin çikolata, 300 bin demet çiçek, binlerce küçük oyuncak ve çeşitli hediyeler dağıtıldığını açıkladı.
Köln'deki karnaval geçidini Almanya'nın farklı şehirlerinden ve komşu ülkelerden gelenlerle yaklaşık bir milyon kişinin izlediği belirtildi.

Üç kişi yaralandı
Bu yıl karnaval geçidinde talihsiz bir kaza yaşandığı bildirildi.
Köln polisi tarafından yapılan açıklamada, Appellhofplatz'da at arabasının devrilmesi sonucu en az üç kişi yaralandı.
Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.
Kazanın oluş nedeniyle ilgili polis geniş çaplı araştırma başlatırken, görgü tanıklarının ifadesine göre, seyircilerden birinin atlara şişe fırlattığı ve kazanın atların ürkmesi sonucu meydana geldiği iddia edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #karnavalda kaza #karnaval #Almanyada 5. Mevsim
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