"Eyalet Polis Teşkilatı bu yangının bir kundaklama sonucu çıkmadığını açıkladı. Ama yangının hangi sebepten çıktığı da kesin olarak bulunamadığı için hala insanlarımızın aklında soru işaretleri var"

Türk Toplumu Rheinland-Pfalz Derneği Başkanı İhsan Altındaşoğlu, Almanya’nın Ludwigshafen kentinde 10 yıl önce meydana gelen ve 9 Türk’ün öldüğü yangınla ilgili Türk toplumunun aklında hala soru işaretleri bulunduğunu söyledi.



Altındaşoğlu, Almanya'nın Rheinland-Pfalz Eyaleti’ne bağlı Ludwigshafen kentindeki bir apartmanda 3 Şubat 2008'de çıkan ve 9 Türk’ün hayatını kaybettiği ve 60’ya yakın kişinin de yaralandığı yangının 10. yılında, söz konusu binanın önünde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Yangın sonrasında Türk toplumunun zorlu dönemler geçirdiğini belirten Altındaşoğlu, "3 Şubat 2008’deki yangında 9 insanımız hayatını kaybetti. 4 kadın, 5 çocuk olmak üzere ve 60'a yakın da yaralı vardı. Çok zor bir zaman yaşadık." diye konuştu.



Yangının nedenine ilişkin Türk toplumunun aklında soru işaretleri oluştuğuna dikkati çeken Altındaşoğlu, "Eyalet Polis Teşkilatı bu yangının bir kundaklama sonucu çıkmadığını açıkladı. Ama yangının hangi sebepten çıktığı da kesin olarak bulunamadığı için hala insanlarımızın aklında soru işaretleri var." ifadelerini kullandı.



"Yangının hangi sebeple çıktığı açıklanmadı"

Altındaşoğlu, bu konuyu Alman kamuoyuyla da paylaştıklarını belirterek, konunun tekrar ele alınması ve en azından hayatını kaybeden insanların hatırlanmasının önemini vurguladı.



Olayın araştırma sürecinde aralarında Türkiye'den yetkililerin olduğu çeşitli güvenlik kuruluşlarının yer aldığını anımsatan Altındaşoğlu, "Ne kadar soru işaretleri olsa da yapılan açıklamaya biz inanıyoruz. Burada kafa karıştıran durum, yangının hangi sebeple çıktığının açıklanmamış olmasıdır. Bu sebeple hala burada yaşayan Türk toplumunun aklında soru işaretleri var." diye konuştu.



"Konu yeniden ele alınıp tam manasıyla araştırılıp sonuçlandırılmalı"

Konunun yeniden ele alınması gerektiğini belirten Altındaşoğlu, şunları kaydetti:



"Buradaki yeni belediye başkanıyla bu konunun tekrar ele alınması bizim açımızdan önemlidir, gereklidir ve bunu tekrar gündeme getireceğiz. Tabii ki dosyanın kapanmış olması acı bir durum. Umarız bu konu tekrar en üst düzeyden ele alınır ve biz de bir sivil toplum kuruluşu olarak bunu takip edeceğiz.”



Altındaşoğlu ayrıca Almanya’da aşırı sağ akımların giderek artmasının ve güç kazanmasının Türk toplumunu tedirgin ettiğini sözlerine ekledi.