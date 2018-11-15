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Almanya'da Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanlığına Thomas Haldenwang getirildi

Almanya'da Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Thomas Haldenwang getirildi.

Almanya'da Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanlığına Thomas Haldenwang getirildi

Almanya'da Anayasa Koruma Teşkilatının (BfV) yeni başkanı Thomas Haldenwang oldu.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, düzenlenen basın toplantısında, Haldenwang'ın Bakanlar Kurulunun da onayı alınarak BfV başkanlığına getirildiğini söyledi.

Seehofer, teşkilatın haftalar süren tartışmaların ardından tekrar ana işlerine konsantre olacağını belirtti.

Haldenwang, aynı kurumda başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Eski BfV Başkanı Hans Georg Maassen, aşırı sağcılara olan yaklaşımı ve basına verdiği beyanatlar nedeniyle görevden alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #almanya
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