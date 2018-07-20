Almanya'nın Lübeck şehrinde belediye otobüsüne binen ekmek bıçaklı bir saldırgan adeta dehşet saçtı.
Otobüste bulunan 14 kişiyi yaralayan saldırgan polis tarafından yakalandı. Yetkililer yaralananlardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu belirtti.
Görgü tanıkları saldırı sırasında birçok kişinin otobüsün camlarından atladığını ifade etti.
Polis bölgeyi güvenlik çemberine alarak araştırmalarını yoğunlaştırdı.
Saldırganın ise polis tarafından yakalandığı belirtildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.