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Almanya'da bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Almanya'nın Lubeck kentinde bir erkeğin bir otobüs durağında bekleyen yolculara bıçakla saldırdığı açıklandı. Olayda 14 kişi yaralanırken, saldırganın yakalandığı açıklandı.

Almanya'da bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var
Almanya'nın Lübeck şehrinde belediye otobüsüne binen ekmek bıçaklı bir saldırgan adeta dehşet saçtı.

Otobüste bulunan 14 kişiyi yaralayan saldırgan polis tarafından yakalandı. Yetkililer yaralananlardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Görgü tanıkları saldırı sırasında birçok kişinin otobüsün camlarından atladığını ifade etti.

Polis bölgeyi güvenlik çemberine alarak araştırmalarını yoğunlaştırdı.

Saldırganın ise polis tarafından yakalandığı belirtildi.
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