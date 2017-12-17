Almanya İçişleri Bakanı Maiziere, “Güvenlik güçleri sadece bu yıl 3 terör saldırısını engelledi” dedi.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, güvenlik güçlerinin sadece bu yıl üç terör saldırısını engellediğini belirtti.



Maiziere, Bild am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, güvenlik güçlerinin tehlikeleri engellemek için erken müdahalede bulunduğunu söyledi. 2000 yılından bu yana güvenlik güçlerinin müdahalesi sayesinde 16 terör saldırısının önlendiğini vurgulayan Maiziere, ''Sadece bu yıl üç terör saldırısı engellendi” ifadesini kullandı.



Bakan Maiziere, bunun Alman güvenlik güçlerinin iyi çalışması ve yabancı istihbarat servisleriyle yapılan iş birliğinin sonucu olduğunu belirterek alınan önlemler sayesinde Almanya’nın bu yıl daha güvenli hale geldiğini kaydetti.



Ülkeye 2017 başından beri gelen sığınmacı sayısının kasım sonunda 173 bin civarında olduğunu söyleyen Maiziere, “Tüm yıl bu sayının 200 binin altında kalacağını bekliyorum” değerlendirmesinde bulundu.