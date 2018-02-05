Almanya'da dört ay önce yapılan seçimler sonrasında hükümet kurma çalışmalarında sona yaklaşıldı. Bugün tamamlanması beklenen koalisyon görüşmelerine yarın da devam edilecek

Almaya'daki hükümet kurma çalışmaları sürüyor. Koalisyon görüşmelerinde son müzakereler yapılıyor.



Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi lideri Angela Merkel, müzakere sürecinin zorlu geçtiğini söyledi.



"Ben iyi niyetliyim. Ancak zorlu müzakere süreciyle karşı karşıyaya olduğumuz da bir gerçek." diyen Merkel, "Görevimizin ne olduğunun gayet farkındayız. İşimizi en doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Liderlerin uzlaşamadığı konular arasında sağlık sistemi ve iş sözleşmesini sınırlama gibi sosyo-politik konular bulunuyor.



Sosyal Demokrat Parti lideri Martin Schulz, görüşmelerin uzayabileceği sinyalini verdi. Schulz, "müzakerelerin geceye kadar sürebileceğini" belirtti.



Taraflar cumartesi günkü koalisyon görüşmelerinde enerji ve tarım konularında uzlaşma sağladı.



Ancak müzakere sürecinin uzun sürmesi ve belirli konularda anlaşmaya varılmamasından dolayı görüşmelerin yarına kadar uzayabileceği ifade ediliyor.



ulusal.com.tr