24 Eylül'de yapılan seçimlerden bu yana hükümetin bir türlü kurulamadığı Almanya'da koalisyon ön görüşmeleri tamamlandı. Yaklaşık 24 saat süren görüşmede hazırlanan ön sözleşmedeki kritik "Türkiye maddesi" ise oldukça dikkat çekti.

Almanya'daki seçimlerin üzerinden 110 gün geçmesine rağmen mütabakat sağlanamamış, hükümet bir türlü kurulamamıştı.



Sonunda Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik Parti (CSU) ile Sosyal Demokrat Partinin (SPD) liderleri masaya oturdu ve koalisyon için ön görüşmeleri başlattı.



24 saati aşan ve merakla beklenen ön görüşme nihayet sonuçlandı. Parti liderleri hükümeti devam ettirme konusunda 28 sayfalık müzakere sözleşmesi üzerinde anlaştı.



28 sayfalık sözleşmede ise Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir madde var.



26. sayfada yer alan maddede Türkiye'nin AB süreciyle ilgili yeni fasıl açılmayacağı, açılan fasılların da kapanmayacağı belirtiliyor.



MÜZAKERE SÖZLEŞMESİ "TÜRKİYE" MADDESİ

Sırada büyük koalisyon için asıl müzakerelerin başlaması var. Sosyal Demokrat Parti 21 Ocak’ta yapacağı olağanüstü kurultayda görüşmeleri üyeleri ile değerlendirecek. Buradan çıkacak karara göre resmi olarak koalisyon görüşmelerinin başlayıp, başlamayacağı kesinleşecek.



Almanya, 2005-2009 ve 2013-2017 yıllarında da Merkel liderliğinde "büyük koalisyon" ile yönetilmişti.





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