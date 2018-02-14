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Almanya'da PKK gösterileri yasaklandı

PKK'nın Almanya'daki çatı örgütü NAV-DEM'e gösteri izni verilmeyecek

Almanya'da PKK gösterileri yasaklandı

Almanya'da sık sık gösteri düzenleyen ve terör örgütü PKK'ya yakın kuruluşların çatı örgütü olan Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi'ne (NAV-DEM) bundan sonra gösteri izin verilmeyeceği açıklandı.

Köln Emniyet Teşkilatı, NAV-DEM'in Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı bahane ederek yarın Köln ve Leverkusen kentlerinde yapmak istediği iki gösterinin de yasaklandığını duyurdu.

Gösterilerin yasaklamasına gerekçe olarak, Almanya'da terör örgütü kabul edilen PKK'nın yasaklı sembollerinin ve terör örgütü liderinin posterlerinin taşınması ve bundan sonraki gösterilerde de taşınarak suç işleme ihtimalinin yüksek oluşu gösterildi.

NAV-DEM'in geçen cumartesi günü Köln'de yapmak istediği gösteriye de izin verilmemişti.

NAV-DEM'in 27 Ocak tarihinde Köln'de düzenlediği protesto gösterileri, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterleri ile yasaklı PKK paçavralarının açılması sonucu durdurulmuş, ardından gösteri yasa dışı ilan edilerek dağıtılmıştı.

Yine NAV-DEM'in 4 Kasım 2017'de Düsseldorf'ta düzenlediği gösteri benzer gerekçeyle durdurulmuş, terör örgütü yandaşları taşkınlık çıkararak polisle çatışmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör örgütü yandaşları #Köln polisi
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