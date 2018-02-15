AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Almanya'da terör örgütü PKK yandaşlarının gösterilerinin yasaklandığı iddialarını yalanladı. Yeneroğlu, "PKK gösterileri Almanya'da yasaklanmadı, sadece KRV eyaletindeki iki şehirde gösterilere somut gerekçelerle izin verilmedi,ancak NAV-DEM veya PKK'nın diğer paravan örgütleri Almanya'nın birçok şehrinde terör propagandasını sürdürüyor" ifadelerini kullandı

Almanya'da terör örgütü PKK yandaşlarının gösterilerinin yasaklandığı iddiaları yalanlandı.



AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK yandaşlarının gösterilerinin Almanya'da yasaklanmadığını, sadece KRV eyaletindeki iki şehirde gösterilere somut gerekçelerle izin verilmediğini açıkladı.



Yeneroğlu, NAV-DEM veya PKK'nın diğer paravan örgütlerinin Almanya'nın birçok şehrinde terör propagandasını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.



Mustafa Yeneroğlu şunları belirtti:



"Paçavraları gösterecekler gerekçesi ile bu programların yasaklanması göz boyamadan ibaret. PKK Almanya'da her türlü faaliyeti yapabiliyor. Hukuken zaten yasaklanması gereken PKK'nın paravan örgütlerine 'paçavraları gösterme,bunun dışında gösterini yap' yaklaşımı ciddiyetten uzak.



PKK terör örgütünün Almanya çatı kuruluşu nav-dem tarafından önümüzdeki günlerde sadece Berlin'de planlanan terör propagandası eylemleri. Almanya'nın her yerinde buna benzer faaliyetler doğrudan örgüt talimatıyla ve yüzlerce dernek aracılığıyla sürdürülüyor.



Almanya İçişleri Bakanı hukuki sorumluluğunu yerine getirip PKK'nın paravan örgütlerini yasaklamalı, paçavra yasağı veya müşahhas gösteri yasağı ciddiyetsiz tutum. İçisleri yükümlülüğünü şehirlerin emniyet müdürlüklerine bırakıp hukuki zorunluluktan kaçınmamalı."



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