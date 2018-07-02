Almanya Başbakanı Merkel, koalisyon ortağı CSU ile sığınmacı ve iltica konularında yaşanan sıkıntıyı aşmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, Alman kamu televizyonu ZDF'teki ''Berlin Direkt'' programında CDU ile CSU mülteci politikalarındaki görüş ayrılıkları nedeniyle süren kriz hakkında değerlendirmelerde bulundu.



''Sorumluluk taşıma adına CSU ile bir sonuca ulaşmak için elimden geleni yapacağım'' ifadesini kullanan Merkel, İçişleri Bakanı'nın sınıra gelen sığınmacıları geldikleri yere gönderme planına değinerek, bunun AB düzeyinde çözülmesi gereken bir konu olduğunu söyledi.

CDU ve CSU'nun birlikte çalışmaya devam etmelerini istediğini aktaran Merkel, Brüksel'deki AB zirvesinde yapılan görüşmelerin sonrasında CSU'nun talebinin de karşılandığına inandığını belirtti.



Merkel, CSU'nun olası bir güvenoyu oylaması istemesiyle ilgili olarak da ''Adım adım göreceğiz.'' diye konuştu.

İnsan kaçakçılarıyla mücadelenin önemine dikkati çeken Merkel, Avrupa'nın buna seyirci kalamayacağını vurgulayarak, ''Biz köprüleri yükseltmenin aksine insan tacirlerini durdurma konusunda neler yapabiliriz bunu konu ediniyoruz.'' dedi.

Sığınmacılar konusunda AB'de varılan uzlaşıya işaret eden Angela Merkel, bu konuda çalıştığını belirterek, ''Ben köşemde olan biteni sessizce izleyip oturmadım.'' ifadesini kullandı.

Angela Merkel, herkesin sığınmacı krizinde durumun ne kadar ciddi olduğunun farkında olduğunun altını çizdi.

Öte yandan, Münih'te parti kurmaylarını toplayan CSU Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, AB'de varılan uzlaşının kendi tekliflerini karşılayacak etkide olmadığını kaydetti.



Seehofer iddiası

Alman basınında yer alan haberde, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ile sığınmacı ve iltica konusunda görüş ayrılığı yaşayan Seehofer'in bugün Münih’te toplanan ve yaklaşık 8 saat süren CSU yönetim kurulu toplantısında görevlerinden ayrılmayı önerdiği ifade edildi.

Federal Mecliste CSU grubunun başkanlığını yürüten Alexander Dobrindt’in Seehofer’in bu talebini kabul etmeyi düşünmediği belirtildi.

Haberlerde CSU toplantısına ara verildiği ve parti yönetiminin Seehofer’i kararından vazgeçirmeye çalıştığı kaydedildi.



CSU bir kez daha CDU ile görüşecek

Öte yandan, Seehofer, Münih'te sabaha karşı yaptığı açıklamada, partisinin gece yapılan yönetim kurulu toplantısında görevlerinden ayrılacağını ve bunu üç gün içerisinde gerçekleştirmek istediğini söylediğini ifade ederek, ancak şimdi CDU ile uzlaşmak için "bir ara adım" atacağını ifade belirtti.

"Anlaşmak umuduyla bugün Berlin’de bir kez daha CDU ile görüşeceğiz" ifadesini kullanan Seehofer, Almanya’nın çıkarı ve koalisyon hükümetinin işleyişi için tekrar görüşme yaparak CDU ile anlaşma girişiminde bulunacağını, diğer kararların bu toplantıdan sonra verileceğini kaydetti.



Merkel Seehofer arasında yaşanan kriz

İçişleri Bakanı Seehofer, başka bir AB ülkesinde önceden kayıt altına alınan, Almanya'da daha önce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan sığınmacıların ülke sınırlarından geri çevrilmesini talep ederken Merkel, konuyu AB düzeyinde çözmek istiyor.