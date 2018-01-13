Almanya'da Sosyal Demokrat Birlik Partisinin (SPD) Sachsen Anhalt eyalet teşkilatı, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve SPD arasında koalisyon ön görüşmelerinden uzlaşı çıkmasına tepki gösterdi.
Bugün yapılan eyalet kurultayında SPD'nin gençlik teşkilatı Jusos'un verdiği önergeyi değerlendiren delegelerin 52'si CDU/CSU ile koalisyon kurulmasına karşı çıktı.
Delegelerin 51'i koalisyona destek verirken, sonuç bildirgesinde CDU/CSU ile koalisyon kurmanın partiye zarar vereceği ifade edildi.
SPD'nin 21 Ocak'ta Bonn'da düzenlenecek parti genel kurultayında 600 delegenin 7'si Sachsen Anhalt eyaletini temsil edecek.
SPD'nin Sachsen Anhalt eyalet teşkilatı, CDU/CSU ve SPD'nin koalisyon görüşmeleri için uzlaşmalarına karşı çıktı
Almanya'da Sosyal Demokrat Birlik Partisinin (SPD) Sachsen Anhalt eyalet teşkilatı, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve SPD arasında koalisyon ön görüşmelerinden uzlaşı çıkmasına tepki gösterdi.
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