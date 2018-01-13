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Almanya'da SPD'de koalisyon konusunda ilk çatlak

SPD'nin Sachsen Anhalt eyalet teşkilatı, CDU/CSU ve SPD'nin koalisyon görüşmeleri için uzlaşmalarına karşı çıktı

Almanya'da SPD'de koalisyon konusunda ilk çatlak

Almanya'da Sosyal Demokrat Birlik Partisinin (SPD) Sachsen Anhalt eyalet teşkilatı, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve SPD arasında koalisyon ön görüşmelerinden uzlaşı çıkmasına tepki gösterdi.

Bugün yapılan eyalet kurultayında SPD'nin gençlik teşkilatı Jusos'un verdiği önergeyi değerlendiren delegelerin 52'si CDU/CSU ile koalisyon kurulmasına karşı çıktı.

Delegelerin 51'i koalisyona destek verirken, sonuç bildirgesinde CDU/CSU ile koalisyon kurmanın partiye zarar vereceği ifade edildi.

SPD'nin 21 Ocak'ta Bonn'da düzenlenecek parti genel kurultayında 600 delegenin 7'si Sachsen Anhalt eyaletini temsil edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #uzlaşı #spd #koalisyon #almanya
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