Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in başında olduğu Hristiyan Demokratlar ile Sosyal Demokratlar arasında haftalardır süren görüşmeler olumlu sonuçlandı. Hristiyan Demokrat Birlik CDU ile Sosyal Demokrat Parti SPD hükümet kurma konusunda anlaştılar. Ancak koalisyonun kurulabilmesi için bir aşama daha kaldı: SPD tabanının da anlaşmayı oylaması gerekiyor

Almanya'daki koalisyon görüşmelerinde temel prensiplerde uzlaşma sağlandığı bildirildi.Üç parti koalisyon anlaşması üzerinde mutabık kaldılar.



Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), kardeş parti Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yürütülen koalisyon görüşmeleri olumlu sonuçlandı.



Partilerin bakanlıkların dağılımı konusunda da anlaştığı belirtiliyor.



Buna göre SPD’ye dışişleri, maliye ve çalışma gibi önemli bakanlıkların verildiği ileri sürüldü. CSU partisinin de İçişleri Bakanlığını devralacağı kaydedildi. CSU'nun ayrıca Ulaştırma ve Kalkınma Yardımları bakanlıklarını da üstleneceği ifade ediliyor.



CDU-CSU ile SPD'li yöneticiler koalisyon protokolünde anlaştı ancak koalisyon kurulmasına SPD'nin 463 binden fazla üyesi karar verecek.



SPD, üzerinde anlaşılan koalisyon protokolünü 463 binden fazla üyesine oylatacak. Bu sürecin de yaklaşık 3 hafta sürmesi bekleniyor.



Böylelikle 24 Eylül'de yapılan genel seçimden 136 gün sonra ülkede bir hükümetin kurulmasının yolu açıldı.



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