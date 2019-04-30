Vatan Partisi, Frankfurt'ta "Venezuela ile dayanışma konferansı" düzenledi; Emperyalizme karşı işbirliği vurgusu yapıldı. Almanya Venezuela Konsolosu Jimmy Chediak, Maduro'ya verilen destek dolayısıyla Türkiye'den övgüyle bahsetti. Bölgeyi yakından izleyen gazeteci Özgür Uyanık konferansta sunum yaptı.

Almanya Venezuela Başkonsolosu Frankfurt'ta dayanışma kahvaltısına katıldı. “Yaşasın Bolivarcı ve Kemalist Devrimler” başlıklı konferansta Venezuela-Türkiye ilişkileri ele alındı.



Etkinlik Vatan Partisi tarafından düzenlendi. Emperyalizme karşı uluslararası dayanışmayı geliştirme kararlılığı vurgulandı.



Etkinlikte konuşan Venezuela başkonsolosu Jimmy Chediak, Amerika'nın Venezuela'ya yaptığı müdahalelerden bahsetti Türkiye'ye de teşekkür etti.

"ABD Venezuela ile her türden ticareti cezalandırmakla tehdit etmektedir. Bolivarcı Devrim, Rusya, Çin, Türkiye ve Küba gibi ülkelerin dayanışmasıyla bu ihtiyaçları karşılamaktadır. Amaçları Maduro yönetimini yıkmak ve sosyalizmin başarısız olduğuna inandırmaktır."



Konferansta “Latin Amerika’nın Devrimci tarihi” kitabının yazarı gazeteci Özgür Uyanık da bir sunum yaptı.



Uyanık Türkiye ve Venezuela arasındaki Bolivarcı İttifak'a dikkat çekti.





ulusal.com.tr