NSU örgütünün ilk katlettiği isim olan Enver Şimşek'in oğlu, başsanık Zschaepe için en yüksek cezanın verilmesini istedi

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bombalı saldırılarda bulunmakla suçlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasının bugünkü duruşmasında, örgütün 9 Eylül 2000'de katlettiği Enver Şimşek'in oğlu Abdülkerim Şimşek dinlendi.



Yaklaşık 5 yıldır süren NSU davasının 403'üncü duruşması Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinde görüldü.



Şimşek, davanın başsanığı Beate Zschaepe için en yüksek cezanın verilmesini talep ederken, örgüte yardım ve yataklık etmekle suçlanan ve tutuksuz yargılanan Carsten S'nin ise özrünü kabul ettiğini bildirdi.



Olay yaşandığında 13 yaşında olduğunu hatırlatan Şimşek, yatılı okuduğu okuldan öğretmeni tarafından Nürnberg'e gitmesi gerektiğinin söylendiğini ve hastanede babasını son kez görebildiğini belirtti.



Şimşek, şu anda kendisinin iki yaşında bir kızı olduğuna işaret ederek, ''Kızıma dedesinin Naziler tarafından katledildiğini anlatmak zorundayım.'' dedi.







